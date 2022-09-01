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    Donald Trump'ın, Macron'un cinsel hayatıyla ilgili istihbarata sahip olduğu iddia edildi

    Donald Trump'ın, Macron'un cinsel hayatıyla ilgili istihbarata sahip olduğu iddia edildi

    Trump'ın, istihbarat yoluyla Fransız liderin aşk hayatıyla ilgili bilgiler edindiği öne sürüldü. ABD'nin eski Başkanı'nın, bunları yakın çevresiyle paylaştığı da belirtiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 11:47
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    ABD'nin eski Başkanı Donald Trump ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

    FBI ajanları, Trump'ın Florida'daki evine düzenlediği baskında bazı belgeleri ele geçirmişti.

    O belgeler arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında bilgilerin yer aldığı "info re: President of France" olarak adlandırılan dosyanın da olduğu konuşuluyor.

    "Macron'un aşk hayatı hakkında yasa dışı bilgilere sahip"

    Ev baskını sonrası Rolling Stone dergisinde yer alan habere göre, Trump, Macron'un cinsel hayatı hakkında bilgilere sahip.

    Konuyla ilgili iki kaynağa işaret edilerek, "Trump, Beyaz Saray'da geçirdiği süre boyunca ve sonrasında en yakın iş arkadaşlarından bazılarına, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aşk hayatı hakkında yasa dışı ayrıntıları bildiğini söyledi." denildi.

    Trump: İstihbarat yoluyla öğrendim

    Trump'ın, söz konusu ayrıntıları, gördüğü ya da hakkında bilgilendirildiği istihbarat yoluyla öğrendiğini öne sürdüğü kaydedildi.

    Öte yandan Guardian'ın "Trump, Macron'un cinsel hayatı hakkında 'istihbarat' sahibi olmakla övündü" başlıklı haberine göre, FBI'ın düzenlediği operasyon sırasında ele geçirilen belgelerin, Macron ve onun özel hayatıyla ilgili olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

    Donald Trump ın, Macron un cinsel hayatıyla ilgili istihbarata sahip olduğu iddia edildi #1

    Fransa Büyükelçiliği açıklama yaptı

    Ayrıca Mar-a-Lago'da ele geçirilen dokümanların, ABD istihbaratından elde edilip edilmediği ve gizli olarak işaretlenip işaretlenmediği de net değil.

    Fransa Büyükelçiliği'nden bir sözcü, "ABD'deki yasal işlemler hakkında yorum yapmıyoruz. Büyükelçilik, yönetimden eski Başkan Trump'ın evinde ele geçirilen belgelerle ilgili herhangi bir bilgi talep etmedi." dedi.

    ABD Dışişleri Bakanlığı ve Trump'ın ofisi, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmış değil.

    Donald Trump ın, Macron un cinsel hayatıyla ilgili istihbarata sahip olduğu iddia edildi #2

    Macron'un 2017'deki daveti

    Emmanuel Macron, ABD Başkanı seçildikten iki ay sonra Trump'ı 2017'de düzenlenen Bastille Günü askeri geçit törenine davet etmişti.

    Özellikle Macron'un, Trump'ı İran'la nükleer anlaşmada kalmaya ikna edememesinin ardından, iki lider arasındaki ilişkiler kısa sürede bozuldu.

    Trump: Macron baş belası

    Ayrıca ikili, Trump'ın birliklerini Suriye'den çekme yönündeki ani talimatı ve NATO'ya olan güvensizliği konusunda da anlaşamadı.

    Aralık 2019'da Trump, bir grup BM büyükelçisine hitap ederken, Macron'u “baş belası” olarak nitelendirmişti.

    Donald Trump ın, Macron un cinsel hayatıyla ilgili istihbarata sahip olduğu iddia edildi #3


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