Haber Merkezi
Tüm dünyanın heyecanla takip ettiği ABD seçimlerinde sona gelindi.
Oylamaların tamamlanması sonrası oy sayımlarına geçildi.
ABD'de 60. başkanlık seçiminde Donald Trump, Demokratların adayı seçilen Kamala Harris'e karşı bir kez daha ipi göğüsledi.
Seçimi Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın önde götürmesi sonrası, Florida'daki seçim takip merkezinden sevinç çığlıkları yükseldi.
BİR KUTLAMA DA İSRAİL'DEN
Donald Trump'ın seçim zaferi sonrası yeni açıklamalar ve gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Son olayda ise İsrail kanalları, Donald Trump'ın seçim zaferini büyük bir coşkuyla kutladı.
O anlara ilişkin görüntülerde sevinçlerini paylaşan İsrailliler, şu sözlere yer verdi:
Tanrı Amerika’yı korusun ve yaşasın İsrail!
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