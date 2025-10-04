Donald Trump’ın yüzü, 1 dolarlara bastırılacak

ABD Başkanı Donald Trump, söylediği sözler ve aldığı kararla ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Trump'ın hedefinde bu sefer ABD'nin madeni paraları var.

TRUMP'IN YÜZÜ 1 DOLARLARA BASILACAK

Hazine Bakanlığı sözcüsü bakanlığın gelecek yıl ABD'nin bağımsızlığının 250. yıldönümünü anmak için Başkan Donald Trump'ın resminin yer aldığı bir dolarlık madeni para üretmeyi düşündüğünü doğruladı.

TASARIMLAR PAYLAŞILDI

Maliye Bakanı Brandon Beach Ofisi tarafından denetlenen madeni paranın taslak tasarımında, madeni paranın bir yüzünde Trump'ın profili yer alıyor.

Taslağın diğer yüzünde ise Trump, Amerikan bayrağı önünde yumruklarını sıkmış bir şekilde tasvir edilirken, yanında "SAVAŞ, SAVAŞ, SAVAŞ" yazısı yer alıyor.

"GERÇEKLER ORTADA"

Hazine Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, "Radikal solun hükümetimizi zorla kapatmasına rağmen, gerçekler ortada:

Başkan Donald J. Trump'ın tarihi liderliği altında, ülkemiz 250. yıl dönümüne her zamankinden daha güçlü, daha müreffeh ve daha iyi bir şekilde giriyor," dedi.