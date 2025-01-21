Donald Trump'tan Batı Şeria'da Yahudilere yönelik yaptırımlara iptal kararı

Haber Merkezi

5 Kasım başkanlık seçimlerinin galibi Cumhuriyetçi Donald Trump, dün yemin ederek başkanlık görevini resmen devraldı.

Oval Ofis'in kapılarını ikinci kez açan Trump, göreve hızlı başladı.

Trump, Beyaz Saray'daki ilk gününde selefi Joe Biden'ın politikalarını geçersiz kılan birçok kararnameye imza attı.

İŞGALCİ YAHUDİLERE YÖNELİK YAPTIRIM KARARI İPTAL EDİLDİ

Trump, Biden yönetiminin aldığı 78 kararnamenin iptalini içeren bir düzenlemeyi onayladı.

Bu kararnameler arasında, Biden'ın 1 Şubat 2024'te imzaladığı ve Batı Şeria'daki aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanmasını öngören düzenleme de bulunuyor.

FİLİSTİNLİLERE İŞKENCE EDEN YAHUDİLER İÇİN YAPTIRIM KARARI ALINMIŞTI

Biden yönetimi döneminde ABD, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerine karışan yerleşimcilere yaptırım kararı almıştı.

Bu karar, hem bölgedeki gerginliği azaltmayı hem de İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecine katkı sağlamayı hedefliyordu.

Ancak Trump, göreve gelir gelmez bu politikayı tersine çevirerek yaptırımları tamamen kaldırdı.

"TANSİYON ARTACAK"

Yeni başkanın bu hamlesi, uluslararası arenada farklı tepkilere yol açtı.

Özellikle Filistin yönetimi, Trump'ın kararını "bölgedeki tansiyonu artıracak bir adım" olarak değerlendirirken, İsrail'deki bazı çevreler kararı memnuniyetle karşıladı.

ATEŞKESİN SÜRECEĞİNDEN EMİN DEĞİLİM"

Trump, Oval Ofis'te birçok başkanlık kararnamesine imza attığı imza töreninde basın mensuplarına gündeme ilişkin kısa açıklamalar yapmıştı.

Trump, Gazze'de ateşkesin sürdürüleceğinden emin olup olmadığına ilişkin bir soruya, "Emin değilim. Bu, bizim savaşımız değil. Bu, onların savaşı. Diğer tarafın (Hamas'ın) çok zayıfladığını düşünüyorum." yanıtını verdi.

"Gazze’nin bir fotoğrafına baktım. Gazze, çok büyük bir yıkım alanı. Aslında orasının gerçekten farklı bir şekilde yeniden inşa edilmesi gerekiyor" diyen Trump, Gazze'nin yeniden inşasına yardım edebileceğini belirtmişti.

Trump, sözlerine, "Gazze ilginç bir yer. Deniz kenarında muhteşem bir konumu ve harika bir havası var. Orada çok güzel şeyler yapılabilir, Gazze ile gerçekten güzel şeyler yapılabilir." şeklinde noktalamıştı.