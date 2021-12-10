Donald Trump'tan Binyamin Netanyahu'ya sadakatsizlik suçlaması

Bir dönem siyasi müttefik olarak bilinen iki isim arasında yaşanan gerilim gün yüzüne çıktı. Biden'ı ilk tebrik edenin Netanyahu olması, Trump'ı küplere bindirdi.

ABD'de 2020 başkanlık seçimlerini Joe Biden'ın kazanması, Donald Trump ile dönemin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun arasını açtı.

Seçimlerde hile yapıldığı iddialarını sıklıkla dile getiren Trump'ın, o günlerde Netanyahu'nun Biden'ı tebrik eden ilk isim olmasına kızdığı ortaya çıktı.

TRUMP İLE NETANYAHU ARASINDA GERİLİM

Görevde oldukları dönemde en yakın siyasi müttefik olarak bilinen Trump ve Netanyahu arasında yaşanan sadakatsizlik gerilimi, ABD basınının gündemine oturdu.

"İLK TEBRİKLE KORKUNÇ BİR HATA YAPTI"

Netanyahu'nun hareketinin Trump için "bardağı taşıran son damla" olduğu, eski ABD Başkanı'nın, "Biden'ı ilk tebrik eden kişi Netanyahu oldu. Sessiz kalabilirdi. Korkunç bir hata yaptı." dediği kaydedildi.

"ÇOK ERKEN DAVRANDI, S... ET ONU"

Axios'un haberinde, Melania Trump'ın, Netanyahu'nun tebrik videosunu göstermesinin ardından eski Donald Trump'ın "şoke olduğu" ve "Çok erken davrandı. O zamandan beri kendisiyle konuşmadım. S... et onu." ifadelerini kullandığı belirtildi.

"BENİ İRAN'A KARŞI KULLANDI"

Öte yandan hem Trump hem de Netanyahu'nun kilit meseleler üzerinde birlikte çalıştıkları ve aralarında sorun olmadığı konuşuluyordu. Ancak başkanlığının sonunda Trump, Netanyahu'nun "Filistinlilerle gerçekten barış istemediği ve kendisini İran üzerinde kullandığı" sonucuna vardı.

"NETANYAHU'DAN AYNI DESTEĞİ GÖREMEDİM" AÇIKLAMASI

Trump ayrıca, Netanyahu'nun "siyasi açıdan ayakta kalmasını" sağlamaya yardım ettiğini düşünüyordu, ancak karşılığında aynı tavrı göremedi.

Netanyahu'dan "Bibi" diye bahseden Trump, "Bibi, Biden'ı sadece ilk olarak tebrik etmekle kalmadı, video da kaydetti." dedi.



