Donald Trump'tan BRICS ülkelerine yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi

Haber Merkezi

Rusya'nın batı ülkeleri tarafından ağır yaptırımlara tabi tutulmasının ardından BRICS ülkeleri dolar dışı bankacılık ağları ve alternatif ödeme sistemleri üzerinde çalışmaya başladı.

BRICS ülkelerinin doların yerine geçecek alternatif bir para birimi oluşturma yönündeki adımları, ABD için yeni bir ekonomik tehdit oluşturdu.

Oluşturulacak para biriminin üye olan tüm ülkeler tarafından kullanılacağı iddialarının ardından ABD Başkanı Donald Trump ciddi tehditlerde bulundu.

YÜZDE 100 GÜMRÜK VERGİSİ TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump TRUTH Social'da yayınladığı gönderide, BRICS ülkelerinin ortak bir para birimine geçmeleri durumunda, bu ülkelere uygulanan gümrük vergilerini yüzde 100'e çıkarma tehdidinde bulundu.

Trump gönderisinde, "Görünüşe göre bu düşmanca uluslardan, güçlü Amerikan Doları'nın yerine geçecek yeni bir BRICS para birimi yaratmama veya başka bir para birimini desteklememe taahhüdünde bulunmalarını isteyeceğiz. Aksi takdirde, yüzde 100 gümrük vergileriyle karşı karşıya kalacaklar ve büyük Amerikan pazarında mallarını satma yeteneklerine elveda diyebilirler." ifadelerini kullandı.

BRICS ÜLKELERİ

BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti) terimi, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın ekonomilerini kastetmek için kullanılır.

BRICS, bu ülkelerin İngilizce isimlerinin baş harflerinden oluşur

2024 yılında Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tam üye olarak gruba katılmıştır.

Bununla birlikte, Belarus, Bolivya, Küba, Endonezya, Kazakistan, Malezya, Tayland, Uganda ve Özbekistan'ın 2025 itibarıyla "ortak devlet" statüsünde BRICS'e katılmaları planlanmaktadır.