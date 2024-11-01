Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi için geri sayım başladı.

Seçimin en tartışmalı ismi olan Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Carl Tuckerson'ın yönettiği bir programda adaylığına ilişkin açıklamalar yaptı.

Joe Biden'ın ve Kamala Harris'in ülkenin demokrasisi için büyük bir tehdit teşkil ettiğini ileri süren Trump, programda Amerikan hükümetinin Orta Doğu'da destek verdiği savaşlara ilişkin çarpıcı bir itirafta bulundu.

"BİZ ÇÖKMEKTE OLAN BİR TOPLUMUZ"

Ülkenin durumunun yönetim yüzünden çok kötüye gittiğini söyleyen Trump, "Biz çökmekte olan bir toplumuz." açıklamasında bulundu.

ABD hükümetinin 36 trilyonu aşan federal borcunu ele alan Trump, Amerika'nın artık savaşmak için girdiği topraklardan hiçbir şey elde edemediğini söyledi.

"TÜM ORTA DOĞU'YU BOMBALADIK"

Federal borca ilişkin açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı: