Donald Trump'tan dünürüne önemli görev

DHA

Donald Trump, Amerika'da yeniden başkan seçildi.

5 Kasım 2024 tarihinde yapılan seçimlerde Kamala Harris'i ezici bir üstünlükle geride bırakan Trump, görev süresi boyunca kendisiyle olmasını istediği kişileri de belirliyor.

Kabinesi yavaş yavaş şekillenen Donald Trump, bu kez dünürüne bir görev verdi.

ABD'nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünürü ve iş insanı Massad Boulosu ‘Orta Doğu’ danışmanlığına aday gösterdi.

Trump, geçtiğimiz günlerde diğer kızı Ivanka Trump'ın kayınpederi Charles Kushner'ı da Paris Büyükelçiliği'ne aday göstermişti.

"GENİŞ BİR DENEYİME SAHİP"

Trump, Boulos'un uluslararası platformda geniş bir deneyime sahip olduğunu ifade etti.

YENİ KOALİSYONLAR KURULMASINDA DA ETKİLİ

Boulos'un, Arap-Amerikan topluluğu ile yeni koalisyonlar kurulmasında etkili olduğunu savunan Trump, kızı Tiffany'nin kayınpederini Orta Doğu ve Arap işlerinden sorumlu danışmanı olarak aday gösterdiğini duyurdu.

LÜBNAN'DA DÜNYAYA GELDİ, MÜSLÜMAN NÜFUSUN YOĞUN OLDUĞU BÖLGEDE OKUDU

Lübnan'da doğan Boulos, ABD'deki Houston Üniversitesi’nden mezun oldu. Boulos'un Amerikalı Müslüman nüfusun yoğun bulunduğu Michigan ve Pensilvanya'da Trump'ın kampanyasına yardımcı olduğu biliniyor.