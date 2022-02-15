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    Donald Trump'tan Eric Zemmour'a: Pes etme

    Irkçılık suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Zemmour, Trump ile görüşme gerçekleştirdi. Trump, Fransız adaya önerilerde bulundu.
    • REUTERS
    • 15.02.2022 - 13:53
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 14:06
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    Donald Trump'tan Eric Zemmour'a: Pes etme

    Fransa'da nisan ayında düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını açıklayan Eric Zemmour, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

    Aşırı sağcı yazar Zemmour, İslam düşmanı olmasıyla ve Fransa'daki Müslümanları asimile olmaya çağırmasıyla biliniyor.

    40 DAKİKA GÖRÜŞTÜLER

    Pazartesi günü yapılan ve yaklaşık 40 dakika sürdüğü belirtilen görüşmede Trump, Zemmour'dan "cesaretli" olmasını istedi.

    "PES ETME, SAĞLAM DUR"

    Zemmour'un yardımcısı Guillaume Peltier, France 2 televizyonuna yaptığı açıklamada, "Donald Trump, Eric Zemmour'a pes etmemesini, sağlam durmasını ve cesur olmasını söyledi." ifadesini kullandı.

    Trump'ın görüşmede, "Azim ve dayanıklılık, bir kampanyanın sonunda kazanmanızı sağlar." şeklinde görüş bildirdiği kaydedildi.

    Donald Trump tan Eric Zemmour a: Pes etme #1

    LE PEN'İ GEÇMEYE ÇALIŞIYOR

    Anketlere göre Eric Zemmour, seçimlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikinci tura kalabilmek için Marine Le Pen ile yarışıyor. Macron adaylığını henüz açıklamadı.

    Öte yandan ırksal nefreti kışkırtmakla suçlanan Zemmour, ırkçı olmadığını iddia ediyor.

    Donald Trump tan Eric Zemmour a: Pes etme #2


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