Donald Trump'tan koronavirüs aşısında öncelik iddialarına yanıt

ABD Başkanı Trump, gerekli olmadıkça Beyaz Saray çalışanlarının ve kendisinin hemen aşı olmayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs aşısı iddialarına yanıt verdi.

ABD basınında Trump ve Beyaz Saray çalışanlarının aşı programında öncelikli olacağı haberlerinin ardından Trump, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

"UYGUN ZAMANDA AŞI OLACAĞIM"

Trump açıklamasında, "Beyaz Saray çalışanları, özellikle gerekmedikçe aşı programının ilerleyen aşamalarında aşı olmalı. Bu konuda düzenleme talep ettim. Ben de yakın zamanda aşı olmayı planlamıyorum ancak uygun zamanda aşı olmayı dört gözle bekliyorum. Teşekkürler." ifadesini kullandı.

ABD'DE AŞILAMA HAZIRLIĞI

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), cuma gecesi, Hastalık ve Kontrol Merkezi (CDC) ise pazar günü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı için onay vermişti.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, cuma günü yaptığı açıklamada, ülkede ilk aşının gelecek hafta içinde vurulmasının planlandığını duyurmuştu.