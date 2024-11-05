Donald Trump'tan Meksika'ya düzensiz göç tehdidi

AA

ABD'de başkanlık seçimleri için geri sayım sona ermek üzere.

Milyonlarca seçmen bugün sandık başına gidiyor.

Bugün yapılacak seçimlerin arifesinde Donald Trump, Kuzey Carolina eyaletinde miting düzenledi.

Trump, ABD'nin en büyük ticaret ortaklarından Meksika'ya tehditler yağdırdı.

MEKSİKA'YA TEHDİT YAĞDIRDI

Trump, Meksika'dan ABD'ye düzensiz göçün önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, "Yapacağım ilk çağrılardan biri Meksika'ya olacak; sınırlarımızdan insanların girmesine izin vermeyi bırakın." dedi.

GÜMRÜK VERGİSİYLE TEHDİT ETTİ

Komşu ülkeye dair sert ithamlarda bulunan Trump, "Meksika tarafından işgal ediliyoruz. Ülkemize gelen bu suçlu ve uyuşturucu saldırısını durdurmazlarsa, ABD'ye gönderdikleri her şeye derhal yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağım." ifadelerini kullandı.

"İŞE YARAMAZSA YÜZDE 75 YAPACAĞIM"

Cumhuriyetçi aday, başkan seçilmesi halinde gümrük vergisi planının "yüzde 100 işe yarama şansı" olduğunu söyleyerek, "Bu işe yaramazsa, 50 yapacağım ve o da olmazsa 75 yapacağım. Sert çocuklar için ise 100 yapacağım." şeklinde konuştu.

SEÇİM ÖNCESİ TEHLİKELİ SÖZLER

Pek çok ekonomist, Trump'ın tehditlerle açıkladığı tarifelerin ters etki yaratacağını düşünüyor.

Trump, 2016'daki başkanlık yarışında, ABD-Meksika sınırına duvar inşa edeceğini ve bunun bedelini Meksika'ya ödeteceğini taahhüt etmişti ancak sözlerini yerine getirmemişti.