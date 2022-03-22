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    Donald Trump'tan Rusya'ya karşı nükleer denizaltı önerisi

    Geçmişte Putin'le görüşmelerine değinen Trump, Moskova yönetiminin nükleer denizaltılarla durdurulabileceğini savundu.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 16:25
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    Donald Trump'tan Rusya'ya karşı nükleer denizaltı önerisi

    ABD'nin eski Başkanı Trump, Rusya'yı Ukrayna'ya saldırılarından geri adım attırmak için Beyaz Saray yönetimine öneride bulundu.

    Trump, Fox News'de katıldığı yayında Rusya'nın nükleer gücüne meydan okudu.

    "BU TRAJEDİNİN DEVAM ETMESİNE İZİN VEREMEZSİNİZ"

    Başkan olduğu dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmelerden bahseden Trump, "Sürekli nükleer kelimesini kullanıyordu." dedi.

    Ukrayna'daki savaşın durması gerektiğini belirten Trump, "Bu trajedinin devam etmesine, binlerce insanın ölmesine izin veremezsiniz." diye konuştu.

    RUSYA'YA KARŞI NÜKLEER DENİZALTILARINI ÖNERDİ

    Moskova yönetimine karşı atılabilecek adımla ilgili görüşünü paylaşan Trump, ABD'nin nükleer denizaltılarının Rusya kıyılarına gönderilmesi önerisini ortaya attı.

    Trump, "'Bu kelimeyi (nükleer) bir daha söylersen, onları göndereceğiz ve kıyıların bir ileri bir geri dolaşacağız' demelisiniz." ifadelerini kullandı.

    Donald Trump tan Rusya ya karşı nükleer denizaltı önerisi #1


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