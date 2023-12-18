Donald Trump seçim vaadini yineledi: 'Göçmenleri sınır dışı edeceğim' 2024 yılında ABD'de yapılacak olan başkanlık seçimlerine ilişkin konuşan Donald Trump, yeniden göreve gelmesi halinde bir kez daha ülkedeki göçmenlerin sınır dışı edileceğinin sözünü verdi. Trump, "Ülkemizin kanını zehirliyorlar" ifadelerini kullandı.

AA

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, göçmen karşıtı açıklamalarını sürdürüyor.

Sık sık göçmenleri hedef alan Trump, son olarak Nevada eyaletinde düzenlenen seçim kampanyasına katılarak açıklamalarını tekrarladı.

Trump toplantıda, seçilmesi halinde göçmenleri ülkeden gönderme taahhüdünü bir kez daha dile getirdi.

"En büyük sınır dışı uygulaması..."

Göçmenlerin "ABD'yi işgal ettiğini" belirten Trump, seçilmesi halinde göçmenlerin "ülke tarihindeki en büyük sınır dışı" uygulamasına tabi tutulacağına ilişkin sözünü yineledi.

"Ülkemizin kanını zehirliyorlar"

Trump, göçmenlere ilişkin politikaların genişletileceğinin altını çizerek, "federal kolluk kuvvetlerinin büyük bir bölümünün göç ile ilgili birimlere aktarılmasının yanı sıra ülke dışındaki kuvvetlerin de bir kısmının güney sınırına çekileceğini" ifade etti.

ABD sınırını yasadışı yollarla geçmeye çalışan rekor sayıdaki göçmene ateş püsküren Trump, “Ülkemizin kanını zehirliyorlar. Dünyanın her yerinden ülkemize akın ediyorlar.” ifadelerini kullandı.

"Irkçı, yabancı düşmanı ve alçakça"

Trump, “Ülkemizin kanını zehirliyorlar” ifadesini eylül ayında yayınlanan bir röportajında da kullanmış, İnkar ve İftiraya Karşı Birlik (ADL) Üst Yöneticisi (CEO) Jonathan Greenblatt ise bu dili “ırkçı, yabancı düşmanı ve alçakça” olarak nitelendirerek ABD’nin eski başkanına tepki göstermişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)