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    Donald Trump'tan Ukrayna uyarısı: Üçüncü Dünya Savaşı çıkar

    Trump, katıldığı mitingde, savaşın barışçıl bir şekilde sonlandırılması gerektiğini söyledi. Amerikalı siyasetçi, "Aksi halde Üçüncü Dünya Savaşı ile sonuçlanacak" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 10:40
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    Donald Trump'tan Ukrayna uyarısı: Üçüncü Dünya Savaşı çıkar

    ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Nevada'da destekçilerine seslendi.

    Trump, konuşmasının bir bölümünde devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'na değindi.

    Trump'tan Ukrayna açıklaması

    İki ülke arasındaki müzakerelerin önemli olduğunu söyleyen Trump, savaşta çok sayıda can kaybının yaşandığını dile getirdi.

    Trump, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için derhal müzakerelerin başlatılmasının gerekliliğini vurgulayarak, böyle olmaması durumunda savaşın tüm dünyaya yayılacağını ifade etti.

    "Aksi halde Üçüncü Dünya Savaşı ile sonuçlanacak"

    76 yaşındaki siyasetçi, "Ukrayna'daki savaşın barışçıl bir şekilde sona ermesi için acil bir müzakere düzenlemeliyiz. Aksi halde Üçüncü Dünya Savaşı ile sonuçlanacak." diye konuştu.

    Donald Trump'tan Ukrayna uyarısı: Üçüncü Dünya Savaşı çıkar VİDEO

    Donald Trump tan Ukrayna uyarısı: Üçüncü Dünya Savaşı çıkar #1

    Donald Trump tan Ukrayna uyarısı: Üçüncü Dünya Savaşı çıkar #2


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