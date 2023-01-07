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    Donbas, Ukrayna'nın askeri hareketliliğine sahne oluyor

    Bölgede Ukraynalı topçu birliklerinin hareketliliği yaşandı. Askeri araçlarla sevkiyat görüntülendi.
    • 07.01.2023 - 11:10
    • Güncelleme : 07.01.2023 - 11:24
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    Donbas, Ukrayna'nın askeri hareketliliğine sahne oluyor

    Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Donbas, sıcak çatışmaların yaşandığı yerlerden biri olarak öne çıkıyor.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 36 saatlik ateşkes talimatı, Kiev tarafından Donbas'taki Ukraynalı askerlerin ilerleyişinin durdurulması şeklinde değerlendirildi.

    Ukraynalı topçu birliklerinin hareketliliği

    Bölgede Ukrayna'nın askeri hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Donbas cephe hattında konuşlanan Ukraynalı topçu birlikleri görüntülendi.

    Ukrayna ordusu askerlerinin, konuşlandırılan araçlarda birtakım hazırlıklar yaptığı görüldü. Ayrıca askerlerin ve mühimmatın sevkiyatı da kameraya yansıdı.

    Donbas, Ukrayna'nın askeri hareketliliğine sahne oluyor ViDEO

    "Donbas'taki ilerlemeyi durdurmak istiyorlar"

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, "Noel'i Donbas'taki adamlarımızın (askerler) ilerlemesini bir süreliğine durdurmak ve teçhizat, cephane ve askere alınanları mevzilerimize yaklaştırmak için bir kılıf olarak kullanmak istiyorlar." demişti.

    Donbas, Ukrayna nın askeri hareketliliğine sahne oluyor #1

    AA'nın haberine göre, Rusya'nın yeni bir saldırı hazırlığının içinde bulunduğunu iddia eden Zelensky, şöyle devam etmişti:

    Zelensky: Rusya yeni saldırı hazırlığında

    "Rusya, Ukrayna'ya ve tüm Avrupa'ya karşı yeni bir saldırı dalgası hazırlıklarını sessizce gizleyemeyecektir. Saldırganın bu savaşta nasıl ve ne zaman yeni bir tırmanışa hazırlandığını dünya ayrıntılı olarak bilecek."

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    Donbas, Ukrayna nın askeri hareketliliğine sahne oluyor #11

    Donbas, Ukrayna nın askeri hareketliliğine sahne oluyor #12

    Donbas, Ukrayna nın askeri hareketliliğine sahne oluyor #13

    Donbas, Ukrayna nın askeri hareketliliğine sahne oluyor #14

    Donbas, Ukrayna nın askeri hareketliliğine sahne oluyor #15

    Donbas, Ukrayna nın askeri hareketliliğine sahne oluyor #16

    Donbas, Ukrayna nın askeri hareketliliğine sahne oluyor #17

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