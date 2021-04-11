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Donbass’da çatışma: 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti

Donbass’da çatışma: 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti

Donbass’da Rus ayrılıkçılarının ateşkesi ihlal etmesi ile çıkan çatışmalarda 1 Ukraynalı asker hayatını kaybederken 1 asker de yaralandı.