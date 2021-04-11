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- Donbass’da çatışma: 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti
Donbass’da çatışma: 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti
Donbass’da Rus ayrılıkçılarının ateşkesi ihlal etmesi ile çıkan çatışmalarda 1 Ukraynalı asker hayatını kaybederken 1 asker de yaralandı.
- İHA
- 11.04.2021 - 13:12
Ukrayna’nın doğusunda bulunan Donbass bölgesinde tansiyon düşmüyor.
Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında gerilim tırmanıyor.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Donbass’ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların dün gece 10 kez ateşkes ihlali yaptığını açıkladı.
Çıkan çatışmalar sonucu Ukraynalı 1 askerin daha hayatını kaybettiğini belirten bakanlık, 1 askerin ise ağır yaralandığını duyurdu.
“TOP MERMİLERİ İLE SALDIRILDI”
Minsk anlaşmalarına aykırı olan 82 kalibrelik top mermileri ile Ukrayna mevzilerine saldırılar düzenlendiği ifade edildi.
“İHA İLE MÜDAHALE EDİLDİ”
Rusya yanlısı ayrılıkçılara ait Orlan-10 tipindeki insansız hava aracı (İHA) ile müdahale edilip, etkisiz hale getirildikleri ifade edildi.