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- Donbas'ta 1 Ukrayna askeri öldü
Donbas'ta 1 Ukrayna askeri öldü
- AA
- 12.01.2022 - 11:06
Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde gerginlik sürüyor.
Rusya yanlısı ayrılıkçılardan Ukraynalı askerlerine ateş açıldı.
URKAYNA ASKERLERİNE SALDIRI
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne göre, ayrılıkçılar, dün Novotoşkivske bölgesinde ateşkes ihlalinde bulundu.
Açıklamada, saldırılar sonucu bir Ukrayna askerinin öldüğü kaydedildi.
KRİZİN BAŞLANGICI
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.
13 BİNDEN FAZLA CAN KAYBI
Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.
Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.