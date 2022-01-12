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    Donbas'ta 1 Ukrayna askeri öldü

    Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ayrılıkçıların ateşkesi ihlal ettiğini söyledi. Ukrayna askerlerine ateş açıldığı belirtildi.
    • AA
    • 12.01.2022 - 11:06
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    Donbas'ta 1 Ukrayna askeri öldü

    Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde gerginlik sürüyor.

    Rusya yanlısı ayrılıkçılardan Ukraynalı askerlerine ateş açıldı.

    URKAYNA ASKERLERİNE SALDIRI

    Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne göre, ayrılıkçılar, dün Novotoşkivske bölgesinde ateşkes ihlalinde bulundu.

    Açıklamada, saldırılar sonucu bir Ukrayna askerinin öldüğü kaydedildi.

    KRİZİN BAŞLANGICI

    Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

    Donbas ta 1 Ukrayna askeri öldü #1

    13 BİNDEN FAZLA CAN KAYBI

    Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine, Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

    Ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.


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