Petrol
92.52
0.57%
Euro
18.2658
-0.35%
Dolar
18.3087
0.08%
Altın
981.28
-0.29%
Borsa
324
0.00%
Bitcoin
354.276
1.38%
BTXN Coin
7.80
-1.88%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Donbas'ta referandum oylaması yapılacak

    Donetsk ve Luhansk'ta günler içinde halk oylaması düzenlenecek. Referandumla ilgili açıklamada, "Donbas halkı, Rusya'nın bir parçası olmayı hak ediyor" denildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2022 - 15:20
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 15:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Donbas'ta referandum oylaması yapılacak

    Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesi, çatışmaların ardından yeni gelişmelere sahne oluyor.

    Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar, referandum düzenlemeye karar verdi.

    Referandum tarihleri belli oldu

    Kommersant'ın haberine göre, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DPR) Rusya'ya katılmasına ilişkin referandum 23-27 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

    Aynı tarihlerde sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde (LPR) bir referandum yapılması planlanıyor.

    Referandum kararının, Donets'teki "halk konseyi" tarafından alındığı kaydedildi.

    Talep, Putin'e iletildi

    Sonrasında Donetsk'in Rusya'ya katılma konusunu en kısa sürede ele alması konusundaki talep, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iletildi.

    Konuyla ilgili açıklamada, "Uzun süredir acı çeken Donbas halkı, her zaman anavatanlarını düşündükleri büyük ülkenin bir parçası olmayı hak ediyordu. Bu olay, milyonlarca Rus insanının istediği tarihsel adaletin restorasyonu olacak." denildi.

    Rus Senatör: Donbas zaten Rusya'nın parçası

    Rusya Senatörü Andrey Turchak, referandumun "gecikmiş bir zorunluluk" olduğunu öne sürdü.

    Turchak, "Kesinlikle yapılacak. Aslında, Donbas ve diğer kurtarılmış alanlar zaten Rusya'nın bir parçası." iddiasında bulundu.

    Donbas ta referandum oylaması yapılacak #1


    'Otoriterliğe özenmememiz gerekiyor'
    Politika

    'Otoriterliğe özenmememiz gerekiyor'

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    19 yaşındaki Yusuf Demir, A Milli Takım forması giyebilir mi
    Futbol

    19 yaşındaki Yusuf Demir, A Milli Takım forması giyebilir mi

    Görüş Bildir