Donbas'ta referandum oylaması yapılacak

Donetsk ve Luhansk'ta günler içinde halk oylaması düzenlenecek. Referandumla ilgili açıklamada, "Donbas halkı, Rusya'nın bir parçası olmayı hak ediyor" denildi.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesi, çatışmaların ardından yeni gelişmelere sahne oluyor.

Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar, referandum düzenlemeye karar verdi.

Referandum tarihleri belli oldu

Kommersant'ın haberine göre, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DPR) Rusya'ya katılmasına ilişkin referandum 23-27 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Aynı tarihlerde sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde (LPR) bir referandum yapılması planlanıyor.

Referandum kararının, Donets'teki "halk konseyi" tarafından alındığı kaydedildi.

Talep, Putin'e iletildi

Sonrasında Donetsk'in Rusya'ya katılma konusunu en kısa sürede ele alması konusundaki talep, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iletildi.

Konuyla ilgili açıklamada, "Uzun süredir acı çeken Donbas halkı, her zaman anavatanlarını düşündükleri büyük ülkenin bir parçası olmayı hak ediyordu. Bu olay, milyonlarca Rus insanının istediği tarihsel adaletin restorasyonu olacak." denildi.

Rus Senatör: Donbas zaten Rusya'nın parçası

Rusya Senatörü Andrey Turchak, referandumun "gecikmiş bir zorunluluk" olduğunu öne sürdü.

Turchak, "Kesinlikle yapılacak. Aslında, Donbas ve diğer kurtarılmış alanlar zaten Rusya'nın bir parçası." iddiasında bulundu.