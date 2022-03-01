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Donetsk sakinleri: Savaş daha ne kadar sürecek
- Haber Merkezi
- 01.03.2022 - 09:51
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı 6'ncı gününe girdi.
İki ülkenin heyetleri dün Belarus'ta bir araya geldi. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, müzakerelerden henüz istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.
DONETSK'E SALDIRI
Çatışmalar sürerken, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk kentinde düzenlenen bombalı saldırıda binalar ağır hasar aldı. Arabalar küle döndü.
Kent sakinleri, ortaya çıkan manzaradan duydukları üzüntüyü dile getirdi.
BÖLGE HALKININ İNSANI: YETER ARTIK
Bölgede yaşayan bir sivil, ortaya çıkan hasarın boyutuna dikkat çekerek, yanan bir evi gösterdi. "Savaş daha ne kadar sürecek?" diye sordu.
BBC'nin haberine göre, başka bir Ukraynalı da "Yeter artık" diyerek tepkisini aktardı. Kentteki yıkım, kameraya yansıdı.
Donetsk sakinleri: Savaş daha ne kadar sürecek ViDEO