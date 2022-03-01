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    Donetsk sakinleri: Savaş daha ne kadar sürecek

    Bölgede düzenlenen bombalı saldırıda evler zarar gördü. Araçlar hurdaya dönerken, kent sakinleri yaşadıkları duruma isyan etti.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 09:51
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    Donetsk sakinleri: Savaş daha ne kadar sürecek

    Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı 6'ncı gününe girdi.

    İki ülkenin heyetleri dün Belarus'ta bir araya geldi. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, müzakerelerden henüz istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

    DONETSK'E SALDIRI

    Çatışmalar sürerken, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk kentinde düzenlenen bombalı saldırıda binalar ağır hasar aldı. Arabalar küle döndü.

    Kent sakinleri, ortaya çıkan manzaradan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

    BÖLGE HALKININ İNSANI: YETER ARTIK

    Bölgede yaşayan bir sivil, ortaya çıkan hasarın boyutuna dikkat çekerek, yanan bir evi gösterdi. "Savaş daha ne kadar sürecek?" diye sordu.

    BBC'nin haberine göre, başka bir Ukraynalı da "Yeter artık" diyerek tepkisini aktardı. Kentteki yıkım, kameraya yansıdı.

    Donetsk sakinleri: Savaş daha ne kadar sürecek ViDEO

    Donetsk sakinleri: Savaş daha ne kadar sürecek #1

    Donetsk sakinleri: Savaş daha ne kadar sürecek #2

    Donetsk sakinleri: Savaş daha ne kadar sürecek #3


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