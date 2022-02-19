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    Donetsk'te, Halk Milisleri Liderine bombalı saldırı gerçekleştirildi

    Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Halk Milisleri Lideri Denis Sinenkov’a ait araca bombalı saldırı düzenlendi.
    • İHA
    • 19.02.2022 - 03:17
    • Güncelleme : 19.02.2022 - 03:19
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    Donetsk'te, Halk Milisleri Liderine bombalı saldırı gerçekleştirildi

    Ukrayna’nın doğusundaki Donbass Bölgesi’nde savaş çıkacağına yönelik başlayan kriz akşam saatlerinde bombalı saldırıya neden oldu.

    ASKERİ ARACA BOMBALI SALDIRI DÜZENLENDİ

    Kendi bağımsızlıklarını ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid Paseçnik ve Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin’in Kiev tarafından Donbass’a yönelik geniş bir saldırı başlatılacağını ve halkın Rusya topraklarına gitmesi yönünde çağrı yapmasının ardından Donetsk kentinin merkezinde bir askeri araca bombalı saldırı düzenlendi.

    Donetsk te, Halk Milisleri Liderine bombalı saldırı gerçekleştirildi #1

    ARACIN HALK MİLİSLERİ LİDERİNE AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Bombalı saldırı düzenlenen aracın Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Halk Milisleri Lideri Denis Sinenkov’a ait olduğu açıklandı. Patlamada ölü veya yaralananların olup olmadığı konusunda ise henüz bilgi paylaşılmadı.

    Patlama sonrası aracın tamamen yandığı görülürken Donetsk’in Acil Durumlar Bakanlığı birimleri tarafından sivil halka sokağa çıkmamaları ve sakin kalmaları yönünde duyurular yaptığı öğrenildi.

    Donetsk te, Halk Milisleri Liderine bombalı saldırı gerçekleştirildi #2

    UKRAYNA GENELKURMAY BAŞKANI SALDIRIYI KENDİLERİNİN YAPMADIĞINI AÇIKLADI

    Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhny ise Donbass Bölgesi’nde yaşanan gerilimden sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak, Donetsk’e bir saldırı gerçekleştirmediklerini, olayın Rusya ve destekçileri tarafından gerçekleştirilen bir provokasyon olduğunu savundu.

    Donetsk te, Halk Milisleri Liderine bombalı saldırı gerçekleştirildi #3

    Donetsk te, Halk Milisleri Liderine bombalı saldırı gerçekleştirildi #4

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