Dövme bağımlısı Melissa Sloan: Uzuvlarımı kaybetme pahasına durmayacağım

Gallerli iki çocuk annesi, "Bacağım kopsa da devam edeceğim. Herkes beni deli sanıyor" dedi.

Galler'de yaşayan 45 yaşındaki Melissa Sloan, yaptırdığı dövmelerle dikkat çekiyor.

İki çocuk annesi, 20 yaşından beri vücudunu çeşitli şekillerle kaplatıyor.

"Beklemem gerekiyor ama sabırsızım"

Çok fazla mürekkepten dolayı cilt enfeksiyonları geçirdiğini anlatan Sloan, Daily Star'a yaptığı açıklamada, dövme yaptırmayı bırakmayacağını ve uzuvlarını kaybetse bile bunu sürdüreceğini söyledi.

Sloan, "Bazı dövmeler hiç iyileşmedi. Deri düştü ama yine de yaptıracağım. Beklemem gerekiyor ama sabırsızım bu yüzden yaptırmaya devam edeceğim." dedi.

"Bacağım kopsa bile devam edeceğim"

Enfekte olduğunu belirten dövme bağımlısı anne, "Antibiyotik için doktorlara gidiyorum. Temiz iğneler kullanıyorum ama bir şekilde enfekte oldum." diye konuştu.

Bu durumun kendisini rahatsız etmediğini ve durduramayacağını dile getiren Sloan, "Bacağım kopsa bile devam edeceğim." vurgusu yaptı.

"Herkes deli olduğumu düşünüyor"

"Antibiyotik aldım, yara izlerim var ama sonraki birkaç gün başka bir dövme yaptırdım." diyen Gallerli kadın, "Herkes deli olduğumu düşünüyor." ifadesine yer verdi.