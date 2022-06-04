Dr. Mehmet Öz ön seçimleri kazandı

Ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, fon yöneticisi Dave McCormick'in Cuma günü yenilgiyi kabul etmesinin ardından Pennsylvania Senatosu ön seçimini kazandı.

ABD’de geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ön seçimlerde, Mehmet Öz seçim yarışında rakibi fon yöneticisi David McCormick’i yalnızca 900 oyla geçmişti.

Bu durumun üzerine oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti.

Ön seçimlerin galibi Öz oldu

David McCormick yarıştan çekildiğini duyurunca Dr. Mehmet Öz, Pennsylvania’da Cumhuriyetçi Parti’den senato adaylığını kazanmış oldu.





"Pennsylvania ve Amerika için daha parlak bir gelecek.."

Öz Twitter'dan, "David McCormick'ten nazik bir telefon aldım ve sonbahar seçimlerinde verdiği destek sözü için son derece müteşekkirim. Pennsylvania ve Amerika için daha parlak bir gelecek hedefini paylaşıyoruz. Artık ön seçimimiz bittiğine göre, ABD Senatosu koltuğunun John Fetterman liderliğindeki radikal solun eline geçmemesini sağlayacağız." paylaşımında bulundu..

Fetterman ile yarışacak

McCormick, Öz'ün adaylığının arkasında "Cumhuriyetçiler ve Pensilvanyalıları birleştirmeye çalışmak için" üzerine düşeni yapacağını söyledi.

Oyların yüzde 31'inden fazlasını alan Öz, Kasım ayında Pennsylvania Vali Yardımcısı John Fetterman ile karşı karşıya gelecek.

Seçilirse Türk vatandaşlığından ayrılacağını söylemişti

Öte yandan Yatırım şirketi Bridgewater Associates'in başında bulunan McCormick, Öz'ün neden ABD ordusu yerine Türk ordusunda askerliğini yaptığını, seçilmesi halinde bir Türk vatandaşı olarak nasıl güvenlik brifingi alabileceğini seçim malzemesi olarak kullanmıştı.

McCormick'in baskısı üzerine Öz, yaptığı açıklamada çifte vatandaşlığının kampanya kapsamında dikkat dağıtmaya başladığını, bunun üzerine ailesiyle yaptığı görüş alışverişi sonucunda senatör seçilmesi takdirinde Türk vatandaşlığından ayrılacağını belirtmişti.