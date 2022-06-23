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    Draghi ile Miçotakis Roma'da görüştü

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve İtalya Başbakanı Mario Draghi İtalya'da Chigi sarayında temaslarda bulundu.
    • 23.06.2022 - 02:25
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    Draghi ile Miçotakis Roma'da görüştü

    23-24 Haziran'da yapılacak olan AB Liderler Zirvesi öncesinde Başbakan Mario Draghi, Yunan mevkidaşı Kiryakos Miçotakis ile Roma’daki başbakanlık sarayı Chigi’de bir araya geldi.

    Görüşmeye dair liderler tarafından herhangi bir ortak basın toplantısı düzenlemezken ev sahibi İtalya Başbakanlığı da yazılı açıklama yapmadı ve sadece Draghi'nin Miçotakis'i karşılama anının fotoğraflarını ve videosunu paylaştı.

    Avrupa'da ortaya çıkan sorunlar görüşüldü

    Yunanistan Başbakanlığından Roma'daki görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise iki liderin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası, başta enerji ve gıda krizi olmak üzere Avrupa genelinde ortaya çıkan sorunları ele aldığı bildirildi.

    İki liderin, savaşın enerji fiyatlarındaki sonuçlarını ve Rusya'nın fosil yakıtlarından bağımsızlaşma gerekliliğini değerlendirdiği belirtilen açıklamada, "Miçotakis ve Draghi, doğal gaz toptan satış fiyatında tavan belirlenmesi gerekliliğini bir kez daha gündeme getirmede mutabık kaldı. Ukrayna'nın AB adaylık statüsü ve AB’nin genişleme perspektifi de görüşmede ele alınan diğer konular arasında yer aldı." ifadesi kullanıldı.

    Draghi ile Miçotakis Roma da görüştü #1

    Türkiye konusu açıldı

    AA'nın haberine göre Miçotakis'in, Draghi'ye Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik hakkında bilgi verdiği ifade edilen açıklamada, Libya konusunun da görüşmede gündeme geldiği kaydedildi.

    Draghi ile Miçotakis Roma da görüştü #2


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