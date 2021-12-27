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    Drake, Noel'de para dağıttı

    Noel günü Toronto'da arabayla gezen dünyaca ünlü şarkıcı Drake, sokakta karşısına çıkan kişilere tomarla para dağıttı. O anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2021 - 17:49
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 18:03
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    Drake, Noel'de para dağıttı

    Canadalı şarkıcı Drake’in, sosyal medyaya düşen bir videosu olay oldu…

    35 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz cumartesi günü aracının arka koltuğunda oturup, birilerine rasgele para dağıttı.

    O anlara tanıklık edenler de hemen telefonuna sarıldı.

    NE KADAR DAĞITTIĞI BİLİNMİYOR

    Videoda bir kadının “Aman Tanrım, bu çılgınca” dediği, başka bir adamın ise “Teşekkürler kardeşim. Minnettarım arkadaşlar, kendinize iyi bakın.” şeklinde konuştuğu anlar yer aldı.

    Dünyaca ünlü şarkıcının, parayı alan kişilere “Zaten biliyorsunuz.” diye cevap verdiği de duyuldu.

    Drake'in ne kadar para dağıttığı bilinmiyor.

    Drake, Noel'de deste deste para dağıttı VİDEO

    Drake, Noel de para dağıttı #1

    Drake, Noel de para dağıttı #2

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