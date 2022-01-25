DSÖ 2022'de Kovid-19'un acil durumunun bitmesini umduğunu açıkladı

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, Kovid-19 salgınının bu yıl içinde 'acil durum' evresinden çıkmasını umduğunu söyledi.

Kovid-19'un Avrupa'da ilk kez görülmesinin ardından 2 yıl geçti.

İkinci yıla özel yazılı açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Avrupa Bölgesi'ndeki salgının son durumunu değerlendirdi.

"KRİZDEN HİÇ DERS ALINMADI"

Kluge, 24 Ocak 2020'de Fransa'da ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle virüsün bölgeye girdiğini hatırlatarak, "Nesilde bir görülen bu kriz başladığından bu yana neredeyse hiç ders alınmadı." ifadesini kullandı.

"OMİCRON, AVRUPA'DAKİ VAKALARIN YÜZDE 31,8'İNİ OLUŞTURUYOR"

Kovid-19'un Omicron varyantının Avrupa Bölgesi'nde Delta'nın yerini iyice aldığını vurgulayan Kluge, "Omicron, Avrupa Bölgesi'ndeki Kovid-19 vakalarının yüzde 31,8'ini oluşturuyor. Bu oran geçen hafta yüzde 15, ondan önceki hafta da yüzde 6,3 idi." bilgisini paylaştı.

Kluge, bölgede şimdiye kadar 1,7 milyon kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek, salgında "çocukların eğitimi ve ruh sağlığının da kötü etkilendiğinin" altını çizdi.

"ACİL DURUM EVRESİ 2022'DE SONLANABİLİR, ANCAK HENÜZ ÇOK ERKEN"

Salgının henüz bitmediğine işaret eden Kluge, "Acil durum evresini 2022'de sonlandırabileceğimizi umuyorum fakat bu konuda rahatlamak için çok erken." ifadesini kullandı.

Kluge, aşılamada şimdiye kadar gelinen noktanın umut verici olduğunu kaydederek, "Avrupa Bölgesi'nde şimdiye kadar 1,4 milyar dozdan fazla aşı uygulandı. Sınır ötesi iş birliği sayesinde onaylanan 10 farklı aşının uygulanması tıp biliminde büyük bir ilerlemedir." açıklamasında bulundu.

DSÖ Acil Durum Komitesi, 19 Ocak'ta Kovid-19 salgınının "Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu" şeklinde nitelendirilmesine devam edilmesi yönünde karar almıştı.