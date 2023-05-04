DSÖ, bir çalışanını daha cinsel istismar nedeniyle işten çıkardı İki yıl önce koronavirüsün kökenlerinin araştırılması çalışmaları için DSÖ’yü temsilen Çin'e giden üst düzey delegasyona liderlik eden çalışan, cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle işten çıkarıldı.

AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son zamanlarda sadece cinsel istismar olaylarıyla anılıyor…

Kurum, 2021 yılında Çin'deki bilim insanlarıyla ortak toplantıya katılan DSÖ ekibinin başındaki Peter Ben Embarek'in, geçen yıl görevden alındığını duyurdu.

"Disiplin sürecinin ardından görevinden alındı"

DSÖ Sözcüsü Marcia Poole, bir soruya yazılı olarak verdiği yanıtta, "Embarek, cinsel istismar tespitinin ve ilgili disiplin sürecinin ardından görevinden alındı. Bulgular, DSÖ soruşturma ekibince ilk olarak 2018'de elde edilen 2015 ve 2017'deki iddialarla ilgilidir." ifadesini kullandı.

Mağdurlar dahil olmak istemiyor

Poole, cinsel istismar mağdurlarının soruşturma sürecine dahil olmak istemediklerinden diğer iddiaların tam olarak soruşturulamayacağını kaydetti.

Konuyla ilgili ilk haber, The Financial Times gazetesinde yer alırken, Embarek'in soruları yanıtsız bıraktığı belirtildi.

Vuhan'daki hayvan pazarına gitmişti

Danimarkalı Embarek, 2021'in başlarında Çin'de ilk koronavirüs vakalarının görüldüğü Vuhan'daki hayvan pazarını ziyaret eden ve virüsün insanlara ilk kez nasıl bulaşmaya başladığını belirlemek için Çinli bilim insanlarıyla yakın şekilde çalışan uluslararası bir ekibin liderliğini yapmıştı.

Tacizin tamamen bitirilmesi için çalışmalar yürütülüyor

Son dönemde DSÖ ile ilgili taciz olaylarının basında yer almasının ardından kurumda cinsel istismar, sömürü ve tacizin tamamen bitirilmesi için çalışmaların hızlandırıldığı belirtildi.

"Kabul edilemez"

DSÖ, geçen ay, defalarca cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen çalışanı Dr. Temo Waqanivalu'yu, soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından işten çıkardığını açıklamıştı.

Söz konusu kişinin, cinsel tacizde bulunduğunun tespit edilmesi ve ilgili disiplin sürecinin ardından ihraç edildiğini bildiren Poole, "DSÖ için herhangi birinin cinsel tacize uğraması kabul edilmez." ifadelerini kullanmıştı.

Twitter'dan anlattı

DSÖ'nün kadınlardan gelen şikayetlere rağmen Waqanivalu'nun cinsel istismarlarına ses çıkarmadığı ocak ayında ortaya çıkınca örgüt zor durumda kalmıştı.

Bir kadın doktor, Ekim 2022'de Almanya'nın başkenti Berlin'de katıldığı konferansta, DSÖ çalışanı Waqanivalu'nun cinsel saldırısına uğradığına yönelik Twitter'dan paylaşımda bulunmuştu.

Yetkililere bildirmesine rağmen işine devam etti

Associated Press'in ele geçirdiği iç yazışmalara göre, DSÖ çalışanı Waqanivalu, 2018'de de bir başka kadın tarafından cinsel istismarla suçlanmıştı.

Waqanivalu, 2017'de de Japonya'da bir DSÖ personelini taciz ettiği şeklinde itham edilmişti. İsmini vermek istemeyen DSÖ personeli, düzenlenen bir programdan sonra, akşam yemeğinde tacize uğradığını söylemişti.

Yazışmalar, vakaların, DSÖ'nün üst düzey yönetici ve yetkililerine bildirilmesine rağmen Waqanivalu hakkında disiplin işlemi başlatılmadığını, bu kişinin kariyerine aynen devam ettiğini ortaya koymuştu.

O da reddetti

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kadın doktora verdiği yanıtta, cinsel istismar iddiası karşısında dehşete düştüğünü belirterek DSÖ'nün bu tür suistimallere karşı sıfır toleransla yaklaştığını vurgulamıştı.

Cinsel istismara uğradığını belirten kadın doktora, şahsen destek olma teklifinde bulunan Ghebreyesus, suçlamaya adı karışan personelin görevden alındığını ve hakkında soruşturma başlattıklarını aktarmıştı.

Waqanivalu, hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddederek hiç kimseye cinsel saldırıda bulunmadığını iddia etmişti.