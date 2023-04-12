DSÖ: Çin'de H3N8 kuş gribinden ilk insan ölümü gerçekleşti Dünya Sağlık Örgütü, 56 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Virüsün insandan insana kolayca bulaşıp bulaşmadığıyla ilgili ayrıntıya dikkat çekildi.

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Çinli bir kadın, insanlarda nadir görülen bir tür kuş gribinden ölen ilk kişi oldu.

Açıklama, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapıldı.

56 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

DSÖ, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde 56 yaşındaki kadının kuş gribinin H3N8 alt tipi ile enfekte olduğu bilinen üçüncü kişi olduğunu söyledi.

H3N8 kuş gribinden ilk ölüm

Söz konusu kişinin, H3N8 kuş gribi nedeniyle hayatını kaybeden ilk kişi olarak kayıtlara geçtiği duyuruldu.

Vakaların tamamı Çin'de bulunuyordu ve ilk iki vaka geçen yıl bildirilmişti.

DSÖ: Canlı kümes hayvanlarına maruz kaldı

Guangdong Eyaleti Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, geçen ayın sonlarında üçüncü enfeksiyonu bildirdi, ancak kadının ölümüyle ilgili ayrıntı vermedi.

DSÖ, hastanın ölümünün ardında birden fazla koşul olduğunu ve canlı kümes hayvanlarına maruz kaldığını belirtti.

"Enfeksiyonun kaynağı olabilir"

Kuş gribi virüslerinin büyük kümes hayvanları ve yabani kuş popülasyonlarında sürekli olarak dolaştığı Çin'de kuş gribi olan kişilerde sporadik enfeksiyonlar yaygın olarak biliniyor.

Kadının hastalanmadan önce ziyaret ettiği bir pazardan toplanan numunelerin influenza A(H3) için pozitif olduğunu söyleyen DSÖ, bunun enfeksiyon kaynağı olabileceğini öne sürdü.

İnsanlarda nadir olmasına rağmen H3N8, çok az hastalık belirtisine neden olduğu veya hiç hastalık belirtisi göstermediği kuşlarda yaygın.

"İnsandan insana kolayca bulaşma özelliği yok"

DSÖ, enfekte kadının yakın temasları arasında başka vaka bulunmadığını söyledi ve şöyle dedi:

Mevcut bilgilere göre bu virüsün insandan insana kolayca bulaşma özelliği bulunmadığı ve bu nedenle insanlar arasında ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde yayılma riskinin düşük olduğu değerlendirilmektedir.