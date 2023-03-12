DSÖ Direktörü Ghebreyesus: Covid-19'un kökenlerini bulmak ahlaki bir zorunluluk Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Covid-19'un kökenlerini bulmak ahlaki bir zorunluluk" dedi.

DSÖ'den bir ekip 2021'de ilk Covid-19 vakalarının görüldüğü Çin'in Wuhan şehrine gitmiş ve araştırma yapmıştı.

Wuhan'daki incelemelerin ardından bir rapor hazırlayan ekip, virüsün muhtemelen yarasalardan insanlara bulaştığını açıklamıştı.

Fakat yetkililer kesinliğin sağlanması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtmişti.

Çin ziyaretleri gereksiz buldu

Çin ise ülkelerine daha fazla ziyaretin gereksiz olduğunu bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Covid-19'un kökeninin araştırılması ve tüm hipotezlerin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"Covid-19'un kökenlerini bulmak ahlaki bir zorunluluk"

Covid-19'un 11 Mart 2020'de DSÖ tarafından pandemi olarak ilan edildiğini hatırlatan Ghebreyesus şu ifadeleri kullandı: