DSÖ doktoru: Koronavirüs salgını Çin'de ortaya çıkmamış olabilir

Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'e giden ekibinden Profesör John Watson, koronavirüsün Çin'de ortaya çıkmamış olabileceğini iddia etti.

Çin'in Vuhan kentinden yayılan ve 1 yılı aşkındır dünyayı etkisi altına alan, 100 milyondan fazla insanı hasta eden, 2 milyondan fazla hayata mal olan ve şimdi de mutant varyasyonları ile mücadelenin sürdüğü koronavirüsle ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Daha önce yaptıkları açıklamalar ile Çin'in bu salgındaki sorumluluğunu gözardı ettiği suçlamasıyla karşı karşıya kalan DSÖ'nün Çin'e giden ekibinden Profesör John Watson, virüsün bu ülkede çıkmış olmayabileceğini söyledi.

"HAYVANLARDAN İNSANLARA ÜLKE DIŞINDA BULAŞMIŞ OLABİLİR"

İngiliz TV kanalı BBC One’de konuşan Watson, virüsün hayvanlardan insanlara sıçramasının ülke sınırları dışında gerçekleşmiş olabileceğini ve pandeminin büyük olasılıkla bir ‘hayvan rezervuarında’ enfeksiyonla başlayıp daha sonra da ‘ara konak’ yoluyla insanlar geçmiş olabileceğini söyledi.