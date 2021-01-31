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    DSÖ ekibi, Vuhan'daki hayvan pazarını ziyaret etti

    Salgının kaynağını araştıran DSÖ ekibi, kentteki Baishazhou hayvan pazarında incelemelerde bulundu.
    • İHA
    • 31.01.2021 - 12:34
    • Güncelleme : 31.01.2021 - 13:18
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    DSÖ ekibi, Vuhan'daki hayvan pazarını ziyaret etti

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, koronavirüsün kaynağını araştırmak için 14 Ocak’ta salgınının ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentine geldi.

    Ekip, 14 günlük zorunlu karantina sürelerinin tamamlanmasının ardından incelemelere başladı.

    DSÖ ekibi, 29 Ocak’ta ilk korona hastalarının tedavi edildiği Hubei Entegre Geleneksel Çin ve Batı Tıbbı Hastanesi'ni ziyaret etti.

    Dün ise Jinyintan Hastanesi'ne ziyaret gerçekleşti.

    HAYVAN PAZARI İNCELENDİ

    Ekip bugün de kentteki en büyük hayvan ve deniz ürünleri pazarı Baishazhou’yu pazarına gelerek incelmelerde bulundu.

    DSÖ ekibinin perşembe günü Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile Wuhan Viroloji Enstitüsü ve Hastalık Kontrol Merkezi’ni de ziyaret etmeyi planladığı açıklanmıştı.

    DSÖ ekibi, Vuhan'daki hayvan pazarını ziyaret etti VİDEO

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    DSÖ ekibi, Vuhan daki hayvan pazarını ziyaret etti #2

    DSÖ ekibi, Vuhan daki hayvan pazarını ziyaret etti #3

    DSÖ ekibi, Vuhan daki hayvan pazarını ziyaret etti #4

    DSÖ ekibi, Vuhan daki hayvan pazarını ziyaret etti #5

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