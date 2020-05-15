DSÖ: Korona aşısı için kimse kesin tarih veremez

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, aşı konusunda yıl sonunu işaret eden ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınına karşı yıl sonuna kadar aşı bulunabileceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Trump'ın sözlerine tepki gösterdi.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, koronavirüs için bu yıl sonuna kadar aşı üretileceğine dair iddialar hakkında, "Kimse bu konuda kesin bir tarih veremez. Fakat güzel haber ise dünyanın dört bir yanında 100 kadar ekipte bilim insanları aşı için çalışıyor." dedi.

Sözcü Harris, BM Cenevre Ofisi'nde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

"GÜVENLİ AŞI İÇİN UZUN BİR SÜREÇ VAR" AÇIKLAMASI

"ABD Başkanı Trump, 'Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşünüyorum' açıklaması yaptı. Siz de salı günü 'Koronavirüsler çok aldatıcı virüsler. Bunlara karşı aşı üretmek zor.' dediniz. Yıl sonuna kadar bir aşı üretileceği beklentisi gerçekçi mi?" sorusunu yanıtlayan Harris, güvenli bir aşı üretilmesi için önlerinde uzun bir süreç olduğunu söyledi.

"KORONA AŞISI ÜRETİMİNDE KİMSE KESİN TARİH VEREMEZ"

Harris, koronavirüs aşısının ne zaman üretileceği konusunda kimsenin kesin bir tarih veremeyeceğinin altını çizerek, dünya genelinde 100'den fazla bilim heyetinin aşı çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

İnsan sağlığının riske atılmaması için aşı sürecinin uzun olacağını belirten Harris, koronavirüse karşı vücudu koruyacak antikor çalışmalarını buna örnek gösterdi.

"ZORLU BİR İŞ"

Harris, "Saptanan antikorların uzun bir süre boyunca pek çok insanda denenerek virüse karşı etkili olup olmadığını öğrenmemiz gerekecek. Bu çok zorlu bir iş." dedi.

Üretilen aşıların yan etkisi olup olmadığının da test edilmesi gerektiğini ifade eden Harris, "güvenli bir aşının" uzun zaman alacağını kaydetti.

TRUMP: YIL SONUNA KADAR ELİMİZDE BİR AŞI OLACAK

Harris, ayrıca koronavirüs için bu aşamada "ispatlanmış etkili bir terapötik (tedavi edici) bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Trump, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinden önceki Obama yönetiminin kendilerine salgınla mücadele anlamında çok bir şey bırakmadığını ancak, buna rağmen koronavirüs salgınında çok iyi iş çıkardıklarını savunmuş, "Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşünüyorum." görüşünü paylaşmıştı.