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    DSÖ: Korona vakaları 2 haftada yüzde 20 arttı

    Dünya Sağlık Örgütü, son iki haftada dünya genelinde Kovid-19 vaka artış oranının yüzde 30'a yükseldiğini açıkladı.
    • 07.07.2022 - 03:37
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    DSÖ: Korona vakaları 2 haftada yüzde 20 arttı

    Dünya Sağlık Örgütü'nün Cenevre merkezindeki basın toplantısında konuşan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

    "Vakalar son 2 haftada yüzde 30 arttı"

    Ghebreyesus, DSÖ'nün 6 bölgesinden dördünde son haftalarda vaka artış oranlarında yükselme gözlemlendiğini belirterek, "Son iki haftada küresel alanda Kovid-19 vakaları, önceki haftalara kıyasla yaklaşık yüzde 30 arttı." şeklinde konuştu.

    Hangi varyant nerede yaygın

    DSÖ'nün Avrupa ve Amerikalar bölgesinde yeni vakaların çoğunu Omicron varyantının alt varyantı BA.4 ve BA.5'in oluşturduğunu kaydeden Ghebreyesus, Hindistan'da ise BA.2.75 alt varyantının yaygın olduğunu vurguladı.

    Ghebreyesus, Kovid-19 ile mücadeleyi zorlaştıran birtakım sebepler olduğuna dikkati çekerek, "Birinci sebep test sayılarının birçok ülkede büyük oranda düşmesi. Bu sebepten ötürü Kovid-19'un küresel alanda gerçek yükünü açık bir şekilde göremiyoruz. İkinci sebep ise ağız yoluyla alınan antiviral Kovid-19 ilaçlarının orta ve düşük gelirli ülkelere ulaşamaması. Üçüncü sebep ise virüsün evrim geçirdikçe aşı etkililiğinin azalması." değerlendirmesinde bulundu.

    DSÖ: Korona vakaları 2 haftada yüzde 20 arttı #1

    "Herkes üzerine düşeni yapmalı"

    Kovid-19 vakalarındaki bu artışın sebepleri karşısında küresel ve ulusal adımların atılması gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Hükümetler, bilim insanları, aşı üreticiler, DSÖ ve vatandaşlar, üzerine düşen görevi yapmalı." dedi.

    Ghebreyesus, mevcut vaka artışlarının önüne geçebilmek için DSÖ üyesi ülkelere, "risk altındaki kişileri aşılama" ve "antiviral ilaçları herkes için erişilebilir kılma" çağrısında bulundu.

    Şimdiye kadar antiviral ilaçlardan Molnupiravir'in 20 ülkede kullanımının kabul edildiği bilgisini paylaşan Ghebreyesus, Nirmatrelvir-Ritonavir'i ise 43 ülkenin kullanmayı düşündüğünü kaydetti.


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