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- DSÖ: Koronavirüsün C.1.2 varyantı, yayılıyor gibi görünmüyor
DSÖ: Koronavirüsün C.1.2 varyantı, yayılıyor gibi görünmüyor
Dünya Sağlık Örgütü, virüsün yeni türüyle ilgili açıklama yaptı.
- REUTERS
- 31.08.2021 - 17:46
Güney Afrika'da koronavirüsün yeni varyantı ortaya çıktı.
C.1.2 olarak adlandırılan varyantın diğerlerine göre daha fazla mutasyona uğradığı belirtiliyor.
"YENİ VARYANT YAYILMIYOR" AÇIKLAMASI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), varyantın takip altına alındığını aktardı. DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, C.1.2 için "Yayılıyor gibi görünmüyor." dedi.
Harris, söz konusu varyantın henüz "endişe verici" şeklinde sınıflandırılmadığını sözlerine ekledi.