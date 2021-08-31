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    DSÖ: Koronavirüsün C.1.2 varyantı, yayılıyor gibi görünmüyor

    Dünya Sağlık Örgütü, virüsün yeni türüyle ilgili açıklama yaptı.
    • REUTERS
    • 31.08.2021 - 17:46
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    DSÖ: Koronavirüsün C.1.2 varyantı, yayılıyor gibi görünmüyor

    Güney Afrika'da koronavirüsün yeni varyantı ortaya çıktı.

    C.1.2 olarak adlandırılan varyantın diğerlerine göre daha fazla mutasyona uğradığı belirtiliyor.

    "YENİ VARYANT YAYILMIYOR" AÇIKLAMASI

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), varyantın takip altına alındığını aktardı. DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, C.1.2 için "Yayılıyor gibi görünmüyor." dedi.

    Harris, söz konusu varyantın henüz "endişe verici" şeklinde sınıflandırılmadığını sözlerine ekledi.

    DSÖ: Koronavirüsün C.1.2 varyantı, yayılıyor gibi görünmüyor #1

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