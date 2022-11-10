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    DSÖ: Kovid-19 ölümlerinde yaklaşık yüzde 90 düşüş oldu

    Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde Kovid-19 salgınına bağlı can kayıplarında şubat ayına oranla yaklaşık yüzde 90 düşüş yaşandığını söyledi.
    • 10.11.2022 - 00:20
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    DSÖ: Kovid-19 ölümlerinde yaklaşık yüzde 90 düşüş oldu

    Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ Genel Merkezi'nde düzenlediği çevrim içi basın toplantısında Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle şubatta 75 bin ölüm rapor edildiğini anımsatan Ghebreyesus, bu rakamın geçen hafta yaklaşık yüzde 90 azalarak 9 bin 400'e gerilediğini bildirdi.

    "Uzun bir yol kat ettik ve bu kesinlikle iyimserlik için bir neden"

    Ghebreyesus, "Uzun bir yol kat ettik ve bu kesinlikle iyimserlik için bir neden. Ancak tüm hükümetleri, toplulukları ve bireyleri ihtiyatlı olmaya çağırmaya devam ediyoruz." dedi.

    DSÖ Direktörü, Kovid-19'un önlenebilir ve tedavisinin mümkün olmasına rağmen haftalık ortalama 10 bin kişinin salgında hayatını kaybetmesinin çok yüksek bir rakam olduğuna vurgu yaptı.

    AA'nın haberine göre, gelişmiş ve geri kalmış ülkeler arasında aşı olanların oranındaki farkın hala yüksek olduğunu ifade eden Ghebreyesus, Kovid-19'un yeni varyantlarının hızla çoğalmaya devam ettiğini kaydetti.

    DSÖ: Kovid-19 ölümlerinde yaklaşık yüzde 90 düşüş oldu #1

     

     

     


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