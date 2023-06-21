DSÖ: Mülteciler, Avrupa'nın doktor krizini çözebilir Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Kluge, "Mülteciler sorun değil, çözüm olabilir" dedi. Kluge, sağlık alanındaki açığa işaret ederek "Vakit daralıyor" ifadesini kullandı.

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Avrupa'da sağlık sistemi, daha önce hiç olmadığı kadar gerilmiş durumda.

Koronavirüs salgını tarafından sınırlarını zorlayan sağlık ve bakım çalışanlarının protestoları her geçen gün artıyor.

Yaşam maliyeti kriziyle birleşen durum, iş tatminsizliği seviyelerini yeni zirvelere taşıdı.

Birleşik Krallık, Fransa, İrlanda, Portekiz, İspanya ve Almanya da dahil olmak üzere birçok ülkede yüz binlerce sağlık çalışanı, çareyi grevlerde ve iş bırakmalarda buldu.

Avrupa'ya mülteci önerisi: Sorun değil, çözüm olabilirler

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Al Jazeera için kaleme aldığı yazıda, "Kıta genelinde sağlık sistemleri geriliyor. Mülteciler sorun değil, çözüm olabilir." dedi.

Rusya savaşı nedeniyle Ukrayna'dan en çok mülteciyi kabul eden Polonya örneğini veren Kluge, bu ülkenin mültecileri sağlık sistemlerine dahil etme konusunda yenilikçi yaklaşım sergilediğini söyledi.

Mülteci sağlık çalışanlarının, kendi ülkelerinden insanlarla akıcı bir şekilde iletişim kurabilmelerinin yanı sıra hizmet ettikleri kişilerle daha iyi empati kurabildikleri kaydedildi.

Türkiye ayrıntısı

Sisteme entegre edilen sağlık çalışanlarının becerilerini koruduğu, böylece ilgili ülkenin sağlık kapasitesinin iyileştirilebileceği belirtildi.

Türkiye'de Suriyeli sağlık görevlilerinin Türk meslektaşlarıyla yakından çalışarak ülkedeki mültecilere destek sunduğu notuna yer verildi.

Sağlıkta büyük açık var, vakit daralıyor

DSÖ yetkilisi Kluge, yazısının devamında şöyle dedi: