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    DSÖ: Omicron'un hafifliği, salgının bittiğine dair yanlış söylem yaratıyor

    DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bazı ülkelerde yüksek aşılama oranı ve Omicron varyantının hafifliği, Kovid-19 salgınının bittiğine dair yanlış söylemler yaratıyor" dedi.
    • AA
    • 15.02.2022 - 00:09
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    DSÖ: Omicron'un hafifliği, salgının bittiğine dair yanlış söylem yaratıyor

    ABD'de düzenlenen Kovid-19 Küresel Eylem Toplantısı'na video konferans yoluyla bağlanan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 salgınındaki son duruma dair konuştu.

    "SALGINI BU YIL KONTROL ALTINA ALABİLİRİZ FAKAT.."

    Ghebreyesus, DSÖ'nün bu yılın ortasına kadar her ülke nüfusunun yüzde 70'inin aşılanması hedefinin önemine dikkati çekerek, "Salgını bu yıl kontrol altına alabiliriz fakat bu fırsatın heba edilmesi riski artmış durumda." şeklinde konuştu.

    116 ÜLKENİN AŞILAMA HEDEFİNİ TUTTURAMAYACAĞINI ÖNGÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

    116 ülkenin, DSÖ'nün belirlediği "nüfusun yüzde 70'ini aşılama" hedefini tutturamayacağının öngörüldüğünü vurgulayan Ghebreyesus, siyasi liderlerin aşılama sürecini hızlandırmaya teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

    Ghebreyesus, Omicron varyantından sonra Kovid-19 salgınının biteceğine yönelik iddialara ise "Bazı ülkelerde yüksek aşılama oranı ve Omicron varyantının hafifliği, Kovid-19 salgınının bittiğine dair yanlış söylemler yaratıyor." açıklamasında bulundu.

    Aşılama olmadan salgının kontrol altına alınamayacağını yineleyen Ghebreyesus, tüm ülkelere DSÖ'nün aşılamaya dair küresel hedefini destekleme çağrısında bulundu.

    DSÖ: Omicron un hafifliği, salgının bittiğine dair yanlış söylem yaratıyor #1


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