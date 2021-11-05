DSÖ: Ülkeler, yeni koronavirüs dalgasıyla karşı karşıya

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, "Koronavirüs vakaları bir kez daha rekor seviyelere yaklaşıyor" diyerek, pandemi konusundaki son tabloyu ortaya koydu.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ), koronavirüs salgınının gidişatına ilişkin uyarı geldi.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, yaptığı açıklamada, Avrupa’daki vaka artışlarına dikkat çekerek, “Koronavirüs vakaları bir kez daha rekor seviyelere yaklaşıyor. Bir kez daha merkez üssündeyiz.” dedi.

PANDEMİDE YENİ DALGA UYARISI

DSÖ’nün resmi internet sitesinde yazılı açıklamada bulunan Kluge, “Bugün, Avrupa ve Orta Asya'daki her ülke yeni bir dalga tehdidiyle karşı karşıya ya da halihazırda bu dalgayla mücadele ediyor. DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki 53 ülkede virüsün mevcut yayılma hızı ciddi endişe kaynağıdır.

"VAKALAR REKOR SEVİYELERE YAKLAŞIYOR"

Koronavirüs vakaları bir kez daha rekor seviyelere yaklaşıyor ve daha bulaşıcı Delta varyantı Avrupa ve Orta Asya'da hakim olmaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

"BİR KEZ DAHA MERKEZ ÜSSÜNDEYİZ"

Vaka artışlarının derin endişe yarattığının altını çizen Kluge, “Bir kez daha merkez üssündeyiz. Tüm yaş gruplarında artan vaka sayılarını görüyoruz. En çok endişe duyulan şey, 38’inci haftadan bu yana yaşlı nüfus gruplarındaki hızlı artıştır, bu da daha fazla sayıda ciddi hastalığı olan daha fazla insanın ölmesine neden oluyor.

Şu anda, ölümcül vakaların yüzde 75'i 65 yaş ve üstü kişiler. DSÖ Avrupa'nın en son verilerine göre, koronavirüs nedeniyle hastaneye yatış oranları 1 haftada iki katından fazla arttı.” dedi.

"AŞILAR HAYAT KURTARMAYA DEVAM EDİYOR"

Kluge, vaka ve hastaneye yatış oranlarında artış görülse de aşıların yüksek can kayıplarının önüne geçtiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Yüksek koronavirüs vakalarına rağmen, can kayıpları zirve seviyelerinin yarısında. Bu, aşıların hayat kurtarıcı etkilerini ve sağlık yetkililerinin, sağlık iş gücünün ve toplulukların aşıları geliştirme, uygulama konusundaki zorlu görevini yansıtmaktadır. Şu anda Avrupa ve Orta Asya'da bir milyar doz uygulandı."