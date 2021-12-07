DSÖ: Zorunlu koronavirüs aşısı son çare

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Kluge, küresel aşı zorunluluğuna dair konuştu.

Koronavirüsün Omicron varyantının ortaya çıktığı bir dönemde ülkeler aşılama oranlarını artırmak istiyor.

Bazı ülkeler zorunlu aşıyı uygulamaya koyarken, bazıları da bu yöntemi tartışmaya başladı.

"AŞI ZORUNLULUĞU SON ÇAREDİR"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, "Aşı zorunluluğu son çaredir ve yalnızca aşı alımını artırmak için tüm seçenekler tükendiğinde uygulanabilir." dedi.

"BİR TOPLUMDA KABUL EDİLEN, BAŞKASINDA EDİLMEYEBİLİR"

Kluge, zorunlu aşı konusunda kamuoyunun otoritelere olan güveninin dikkate alınması gerektiğini söyledi ve ekledi:

"Bir toplumda kabul edilebilir olan, başka bir toplumda etkili ve kabul edilebilir olmayabilir."

AŞININ ZORUNLU OLDUĞU ÜLKELER

Avusturya'dan geçen ay yapılan açıklamada, aşıların gelecek yıl 1 Şubat'tan itibaren zorunlu hale getirileceği belirtilmiş, karar protestolara neden olmuştu.

Almanya da koronavirüs aşılarını zorunlu hale getirip getirmemeyi tartışıyor.

Endonezya, Mikronezya ve Türkmenistan, tüm yetişkinler için aşıyı zorunlu hale getirmiş durumda.