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    DSÖ'den Çin'in vakaları zamanında bildirmediği düzeltmesi

    DSÖ'den Çin'in vakaları zamanında bildirmediği düzeltmesi

    Dünya Sağlık Örgütü, resmi sitesinde yaptığı bir değişiklikle Çin'in koronavirüs salgınının başlangıcı ile ilgili örgüte bilgi vermediğini kabul etti.
    • Haber Merkezi
    • 04.07.2020 - 06:40
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    DSÖ'den Çin'in vakaları zamanında bildirmediği düzeltmesi #1

    Koronavirüs binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Virüsün ilk çıktığı yer olan Çin'in vakaları zamanında bildirmediği bilgisi ortaya çıktı.

    Amerikan basınındaki haberlere göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs takviminde yer alan ilk tarih olan 31 Aralık 2019 kısmındaki ifade değiştirildi.

    İlk ifadede virüsün ortaya çıkışının Çinli yetkililer tarafından raporlandığı belirtilirken, değişen açıklamada örgüt yetkililerinin virüsü Amerika merkezli bir siteye gönderilen basın açıklamasından tespit ettiği vurgulandı. Bu durum örgütün salgın başlangıcında resmi olarak bilgilendirilmediği anlamını taşıyor.

    DSÖ'den Çin'in vakaları zamanında bildirmediği düzeltmesi #2

    DSÖ TRUMP'A KARŞI ÇİN'İ SAVUNMUŞTU

    ABD Başkanı Donald Trump'ın salgının yayılmasını engellemek için gerekli önlemleri almamakla ve Çin'e yanlısı olmakla eleştirdiği Dünya Sağlık Örgütü, Çinli yetkililerin üzerine düşeni yaptığını savunmuştu.

    DSÖ'den Çin'in vakaları zamanında bildirmediği düzeltmesi #3

    DSÖ'den Çin'in vakaları zamanında bildirmediği düzeltmesi #4


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