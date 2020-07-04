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DSÖ'den Çin'in vakaları zamanında bildirmediği düzeltmesi

DSÖ'den Çin'in vakaları zamanında bildirmediği düzeltmesi

Dünya Sağlık Örgütü, resmi sitesinde yaptığı bir değişiklikle Çin'in koronavirüs salgınının başlangıcı ile ilgili örgüte bilgi vermediğini kabul etti.