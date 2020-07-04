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- DSÖ'den Çin'in vakaları zamanında bildirmediği düzeltmesi
DSÖ'den Çin'in vakaları zamanında bildirmediği düzeltmesi
- Haber Merkezi
- 04.07.2020 - 06:40
Koronavirüs binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Virüsün ilk çıktığı yer olan Çin'in vakaları zamanında bildirmediği bilgisi ortaya çıktı.
Amerikan basınındaki haberlere göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs takviminde yer alan ilk tarih olan 31 Aralık 2019 kısmındaki ifade değiştirildi.
İlk ifadede virüsün ortaya çıkışının Çinli yetkililer tarafından raporlandığı belirtilirken, değişen açıklamada örgüt yetkililerinin virüsü Amerika merkezli bir siteye gönderilen basın açıklamasından tespit ettiği vurgulandı. Bu durum örgütün salgın başlangıcında resmi olarak bilgilendirilmediği anlamını taşıyor.
DSÖ TRUMP'A KARŞI ÇİN'İ SAVUNMUŞTU
ABD Başkanı Donald Trump'ın salgının yayılmasını engellemek için gerekli önlemleri almamakla ve Çin'e yanlısı olmakla eleştirdiği Dünya Sağlık Örgütü, Çinli yetkililerin üzerine düşeni yaptığını savunmuştu.