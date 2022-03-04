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    DSÖ'den Ukrayna'ya 36 ton tıbbi malzeme

    Ukrayna'daki siviller için Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tıbbi yardımlarını taşıyan kargo uçağının, Polonya'daki Varşova Havalimanı'na iniş yaptığı açıklandı.
    • AA
    • 04.03.2022 - 01:51
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    DSÖ'den Ukrayna'ya 36 ton tıbbi malzeme

    DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, toplam 36 tonluk tıbbi ekipmanın, örgütün Dubai'deki deposundan uçağa yüklenerek Ukrayna'nın komşu ülkelerinden Polonya'ya ulaştırıldığı bildirildi.

    150 BİNDEN FAZLA KİŞİYE YETECEK MALZEME GÖNDERİLDİ

    Malzemelerin arasında, cerrahi bakım ihtiyacı olan 1000 kişiye yetecek travma ekipmanı ile 150 bin kişiye yetecek diğer ekipmanların bulunduğu kaydedildi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Acil Durum Tıp Ekipleri Ağı Lideri Flavio Salio, yardımların Varşova Havalimanı'ndan Ukrayna'ya ulaştırılmaya hazır olduğunu belirterek "Yaralıları iyileştirmek için cerrahi malzemeler ve diğer türlü hastalıklar için ilaçlarımız mevcut." dedi.

    Salio, yardımların tırlar halinde Ukrayna sınırından geçerek ilgili sağlık tesislerine ulaştırılacağı bilgisini paylaştı.

    DSÖ den Ukrayna ya 36 ton tıbbi malzeme #1


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