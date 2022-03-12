DSÖ'den Ukrayna'ya uyarı: Elinizdeki patojenleri yok edin

Dünya Sağlık Örgütü, Ukrayna'ya laboratuvarlarda bulunan yüksek risk altındaki patojenleri yok etmesi çağrısı yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı, nükleer santrallerde güvenlik endişelerine neden olurken, bu kez de bazı laboratuvarlardan patojen sızıntı ve salgın tehlikesini gündeme getirdi.

DSÖ: "RİSK ALTINDAKİ PATOJENLERİ YOK EDİN"

Ukrayna’da herhangi bir nedenle patojenlerin açığa çıkmasını önlemeye yardımcı olan güvenlik uygulamalarını teşvik etmek için birkaç yıldır halk sağlığı laboratuvarlarıyla işbirliği yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bu çalışmanın bir parçası olarak, Ukrayna'daki Sağlık Bakanlığı'na ve diğer sorumlu kurumlara, olası sızıntıları önlemek için yüksek risk altındaki patojenleri yok etmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

"YENİ SALGINLAR ÇIKABİLİR" UYARISI YAPILDI

Biyogüvenlik uzmanları, Ukrayna'da bulunan bu tesislerden herhangi birinin saldırılar sonucunda hasar görmesi durumunda, hastalığa neden olabilecek patojenlerin açığa çıkma ve yayılma riskinin olacağını belirtti.

ABD, AB VE DSÖ'NÜN TESİSLERİ VAR

Ukrayna'da Covid-19'da dahil olmak üzere hem hayvanları hem de insanları etkileyen tehlikeli hastalıkları araştıran ve ABD, Avrupa Birliği (AB) ve DSÖ tarafından desteklenen laboratuvarlar bulunuyor.

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