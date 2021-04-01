DTÖ'den, koronavirüs aşısı üretiminde iş birliği çağrısı

Aşılamada yoksul ülkelerin sona bırakılmasına tepki gösteren DTÖ Genel Direktörü Okonjo-Iweala, aşı şirketlerine seslendi.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, koronavirüs aşısı üretimiyle ilgili çağrıda bulundu.

BBC’ye konuşan Okonjo-Iweala, AstraZeneca ilaç firmasının Hindistan’daki Serum Enstitüsü ile yaptığı iş birliği anlaşmasına işaret ederek, gelişmekte olan ülkelerde kullanılmayan bir kapasite bulunduğunu dile getirdi.

"YETERLİ AŞI ÜRETİLSİN YA DA TEKNOLOJİ TRANSFERİ YAPILSIN"

Okonjo-Iweala, koronavirüs aşısı üreten firmaların, yoksul ülkeleri aşı kuyruğunun sonuna bırakmalarının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

DTÖ yetkilisi, söz konusu firmaların herkese yetecek kadar aşı üretmesi ya da teknolojilerini gelişmekte olan ülkelere transfer etmesi gerektiğini ifade etti.

"BENZER ANLAŞMAYI DİĞER FİRMALAR TAKİP EDEBİLİR"

AtraZeneca’nın Hindistan ile yaptığına benzer bir anlaşmayı diğer aşı firmalarının da takip edebileceğine dikkati çeken Okonjo-Iweala, "Novovax, Johnson & Johnson ve tüm diğer firmalar aynı şeyi yapmalı." ifadesini kullandı.

Koronavirüs aşı uygulamalarıyla ilgili verilerin derlendiği "Ourworldindata" internet sitesine göre, dünya genelinde yapılan aşı dozu 577,9 milyona ulaştı.

En çok aşı yapan ülkeler sıralamasında ilk üçte ABD, Çin ve Hindistan yer alıyor.