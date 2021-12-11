Dua Lipa’nın dudak uçuklatan serveti

Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın serveti 50 milyon sterline dayandı. 26 yaşındaki şarkıcının 1 yılda servetini ikiye katladığı ortaya çıktı.

İngiliz The Sun gazetesi Dua Lipa'nın servetini mercek altına aldı.

Bu yıl 22.7 milyon sterlin kazanan İngiliz şarkıcının, sadece 1 ayda 1.9 milyon sterlin gelir elde ettiği ortaya çıktı.

SERVETİNİ İKİYE KATLADI

Geçen yıl toplam serveti 24.5 milyon sterlin olan 26 yaşındaki pop yıldızı, böylece son 1 yılda servetini neredeyse ikiye katlamış oldu.

Arnavut asıllı İngiliz şarkıcının servetinin yaklaşık 50 milyon sterlin (915 milyon TL) olduğu öğrenildi.

ŞARKI SATIYOR, REKLAM ANLAŞMALARI YAPIYOR

Albümleri İngiltere ve ABD listelerinde en çok satanlar arasında yer alan Dua Lipa'nın, şarkı sözleri verdiği pek çok sanatçı ve ünlü şirketlerle yaptığı reklam anlaşmaları da bulunuyor.