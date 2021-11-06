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    Dubai, 2025'te 25 milyon turist çekmek istiyor

    Veliaht Prensi Al Maktum, Dubai'nin turizm sektöründe varmak istediği noktayı açıkladı.
    • REUTERS
    • 06.11.2021 - 15:53
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    Dubai, 2025'te 25 milyon turist çekmek istiyor

    Birleşik Arap Emirlikleri'ni oluşturan yedi emirlikten birisi olan Dubai, turizmde 4 yıl sonrası için hedef belirledi.

    Dubai Veliaht Prensi Şeyh Hamdan Al Maktum, ekonomi ve turizm bakanlıklarını birleştirmeyi planladıklarını duyurdu.

    2025 YILI İÇİN TURİST HEDEFİ

    Al Maktum, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 2025 yılında 25 milyon turist çekmeyi umduklarını kaydetti.

    Helal Al Marri, yeni bakanlıkta genel müdür pozisyonuna atanacak.

    Dubai, 2025 te 25 milyon turist çekmek istiyor #1

    3 YIL İÇİNDE 100 BİN ŞİRKETİ ÇEKMEK İSTİYORLAR

    Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, yeni bakanlığın ana hedefleri arasında sanayi sektörünün katma değerini gelecek beş yıl içinde yüzde 150 artırma ve yerli ürünlerde ihracat pazarını yüzde 50 oranında büyütmenin yer aldığını belirtti.

    Al Maktum, Emirlik'in ayrıca 3 yıl içinde 100 bin şirketi çekmek istediğini de sözlerine ekledi.

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