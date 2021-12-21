Dubai Emiri Al Maktum, eski eşine 554,5 milyon sterlin ödeyecek

Kendisini korumasıyla aldatarak İngiltere'ye kaçan 6'ncı eşi Prenses Haya ile boşanma anlaşması açıklanan Dubai Emiri Al Maktum'un, eski eşine 554,5 milyon sterlin ödemesine karar verildi.

Prenses Haya, eşi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'u korumasıyla aldatmasıyla gündeme gelmişti.

Korumanın ilişkiyi gizli tutması adına rüşvet verdiği belirtilen Prenses Haya, İngiltere'ye kaçmıştı.

Dubai Emiri Al Maktum ile Prenses Haya'nın 2019 yılında gizli bir duruşmayla boşanmasının ardından, boşanma anlaşması kapsamındaki detaylar ortaya çıktı.

554,5 MİLYON STERLİN ÖDEYECEK

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un, boşanma anlaşması kapsamında eski eşine 554,5 milyon sterlin ödemesine karar verdi.

Mahkeme kararına göre Emir, altıncı eşi 48 yaşındaki Prenses Haya'ya, 251,5 milyon sterlin ve bazı devam eden ödemeler yapmak zorunda kalacak.

BİR KISMI ÇOCUKLARIN İHTİYACINI KAPSIYOR

Bu ödemelerin, yıllık 11 milyon sterlinlik güvenlik masrafının yanı sıra tatil, evlerin bakımı ve çocukları Celile ve Zayid'in ihtiyaçlarını kapsadığı ifade edildi.

Devam edecek ödemeler için 290 milyon sterlin banka garantisi ve 10 milyon sterlin ödeme istendi.

Bunlara ek olarak Emir'in çocuklarının eğitimi için 3 milyon sterlin daha ödemesine karar verildi.

KENDİSİ İÇİN PARA TALEP ETMEDİ

Hükümde, Prenses Haya'nın ömür boyu güvenliği ve evliliğinin sona ermesi nedeniyle kaybettiği malları tazmin etmek dışında kendisi için bir para talep etmediği belirtildi.

ŞANTAJ YAPANLARA ÖDEDİĞİ MİKTAR DA DOSYADA YER ALDI

Prenses Haya'nın kendisine şantaj yapan 4 güvenlik görevlisine 6,7 milyon sterlin ödediği bilgisi de yer aldı. 550 milyon sterlini geçen toplam miktarın, bugüne kadar bir İngiliz mahkemesinin verdiği en büyük boşanma tazminatı olduğuna inanılıyor.

Milyonlarca sterlinlik güvenlik ödemesinde, Prenses Haya'nın telefonunun hacklendiğinin ortaya çıkmasının etkili olduğu değerlendiriliyor.