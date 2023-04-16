Dubai’de 5 katlı binada yangın: Çok sayıda ölü var Göçmenlerin kaldığı 5 katlı bir binada yangın çıktı. 16 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken 9 kişinin de alevlerden yaralı olarak kurtulduğu açıklandı.

İHA Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde bulunan Al-Ras bölgesinde 5 katlı bir binada yangın çıktı. Binanın 4’üncü katında çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Göçmen işçiler kalıyordu BAE basınında yer alan haberlerde, söz konusu binada göçmen işçilerin kaldığı belirtildi. Hayatını kaybedenler göçmenlerden 4’ünün Hindistan, 3’ünün de Pakistan uyruklu olduğu aktarıldı. Çıkış nedeni henüz bilinmiyor Yetkililer, yangının güvenlik gerekliliklerine uyulmamasından kaynaklandığını dile getirdi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.