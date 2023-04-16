Dubai’de 5 katlı binada yangın: Çok sayıda ölü var
İHA

Birleşik Arap Emirlikleri’nin kentinde bulunan Al-Ras bölgesinde 5 katlı bir binada çıktı.

Binanın 4’üncü katında çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Göçmen işçiler kalıyordu

BAE basınında yer alan haberlerde, söz konusu binada göçmen işçilerin kaldığı belirtildi.

Hayatını kaybedenler göçmenlerden 4’ünün Hindistan, 3’ünün de Pakistan uyruklu olduğu aktarıldı.

Çıkış nedeni henüz bilinmiyor

Yetkililer, yangının güvenlik gerekliliklerine uyulmamasından kaynaklandığını dile getirdi.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.