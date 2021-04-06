Dubai'de gökyüzünde 18 bin dolarlık iftar

Dubai merkezli Jetex özel havacılık şirketi müşterilerine, Ramazan ayı boyunca gökyüzünde günlüğü 18 bin dolardan iftar hizmeti sunacağını açıkladı.

Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar, ’11 Ayın Sultanı’ olarak bilinen Ramazan’ı karşılamaya hazırlanıyor.

Birleşik Arap Emirliği'nin (BAE) en yüksek nüfuslu emirliği Dubai merkezli özel havacılık şirketi Jetex, Ramazan ayı boyunca müşterileri için gökyüzünde iftar hizmeti sunacağını açıkladı.

GÖKYÜZÜNDE 'VIP İFTAR'

Havacılık şirketi gökyüzündeki iftar hizmetine ilişkin yaptığı açıklamada, müşterilerin Jetex VIP Terminali'nde şoförlü lüks araç tarafından karşılandığını ifade ederek jete taşındığını belirtti.

İKİ KİŞİLİK İFTAR ÜCRETİ 18 BİN DOLAR

Dubai'deki dev gökdelen ve gün batımı manzaralı iki kişilik iftar organizasyonunun bedelinin 18 bin dolar (146 bin TL) olduğu ifade edildi.

15 KİŞİ REZERVASYON YAPTIRDI

Şirket, şu ana kadar 15 kişinin iftar rezervasyonunda bulunduğunu açıkladı.

Şirket, Ramazan ayı boyunca elde edilecek gelirin, BAE merkezli küresel bir hayırsever organizasyonu olan Dubai Cares'a bağışlanacağını kaydetti.