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    Düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çifti, dalgalar yuttu

    Fotoğrafı çekilmek isteyen çiçeği burnunda çift, dalgaların etkisi ile okyanusa düştü.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2020 - 14:39
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