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Düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çifti, dalgalar yuttu
Fotoğrafı çekilmek isteyen çiçeği burnunda çift, dalgaların etkisi ile okyanusa düştü.
- Haber Merkezi
- 02.07.2020 - 14:39
Yeni evli bir çift, Pasifik Okyanusu kenarında düğün fotoğrafı çekildi.
Düğünlerine dair hatıra fotoğrafı çekilmek için kayaların üstüne çıkan çift, dalgaların yükselmesi ile dengesini kaybederek okyanusa düştü.
Denize düşen gelini, plajda bulunan cankurtaranlar karaya çıkardı.
Düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çifti, dalgalar yuttu - VİDEO