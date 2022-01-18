Duma Başkanı Volodin: NATO, Ukrayna'yı işgal etmeyi hedefliyor

Rus yetkili, ABD'nin işgal iddiasıyla tüm dünyayı 'korkutmak' istediğini savundu. Volodin, NATO'nun Ukrayna'daki amacına ilişkin görüşünü paylaştı.

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin, Ukrayna konusunda NATO ile ilgili iddiada bulundu.

Volodin, Moskova'nın Ukrayna'yı işgal planları hakkındaki spekülasyonların, NATO'nun Ukrayna'ya doğru ilerlemesini destekleyen bir kampanyanın parçası olduğunu savundu.

"NATO'NUN AMACI UKRAYNA'YI İŞGAL ETMEK"

Volodin, "Danışmanları zaten orada, eğitmenleri de orada ve şimdi birliklerin konuşlandırılmasını nasıl meşrulaştıracaklarını düşünüyorlar." dedi.

Rus yetkili, sözlerinin devamında, "Başka bir deyişle, NATO Ukrayna'yı işgal etmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

"ABD, TÜM DÜNYAYI KORKUTMAYA ÇALIŞIYOR"

Volodin'e göre, son aylarda Ukrayna çevresindeki durum daha çok "histeriye" benziyor.

TASS'a göre, Duma Başkanı Volodin, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Rus işgali iddiasyla tüm dünyayı korkutmaya çalışıyor." şeklinde konuştu.