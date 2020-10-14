Dünya Bankası, korona aşısı için 12 milyar dolarlık kaynağa evet dedi

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, gelişmekte olan ülkelerde koronavirüs aşılarının, testlerinin ve tedavilerinin satın alınması ile dağıtımını finanse etmek amacıyla 12 milyar dolarlık kaynağı onayladı.

Gelişmekte olan ülkelerin finans ihtiyacı sebebiyle Dünya Bankası'ndan bir adım atıldı.

Koronavirüs aşısı için bütün dünya seferber oldu. Dünya genelinde aşı çalışmaları hızla devam ederken gelişmiş ülkeler aşıyı bulma noktasında birkaç adım önde görünüyor.

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, söz konusu finansmanla bir milyara kadar insanın aşılanmasının desteklenmesinin amaçlandığı bildirildi.

Açıklamada, gelişmekte olan ülkelerdeki vatandaşların güvenli ve etkili koronavirüs aşılarına erişmelerinin gerektiği belirtilerek, finansman paketiyle gelişmekte olan ülkelere uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde aşıların geniş ölçekte uygulanmasına hazırlanabilmeleri için finansman ve teknik destek sağlanacağı kaydedildi.

"GÜVENLİ VE ETKİLİ AŞILAR PANDEMİNİN SEYRİNİ DEĞİŞTİRMENİN ANAHTARIDIR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Başkanı David Malpass, "Güvenli ve etkili aşılar ile güçlendirilmiş dağıtım sistemlerine erişim, pandeminin seyrini değiştirmenin anahtarıdır, yıkıcı ekonomik ve mali etkileri yaşayan ülkelerin dirençli bir toparlanmaya doğru ilerlemelerine yardımcı olur" değerlendirmesinde bulundu.